Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Russia aumenterà ostilità | anche contro Europa”

"Ci aspettiamo che la Russia aumenti le ostilità questa settimana. Non solo contro l'Ucraina, ma anche contro altri Paesi europei. Noi ci stiamo preparando e avvertiamo i nostri partner". Ad affermarlo il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nell'ultimo video pubblicato su Telegram. In particolare – fa sapere Zelensky – "gli occupanti stanno accumulando forze in direzione di Kharkiv, nella regione di Zaporizhia. Stanno di nuovo bombardando i nostri depositi di carburante, per peggiorare la situazione". Attacchi a cui "naturalmente risponderemo". "Nel Donbass – prosegue il presidente dell'Ucraina – continuano aspri combattimenti. L'esercito russo usa lì la maggior parte dell'artiglieria lì, le forze più ..."

