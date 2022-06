Ultime Notizie – Ucraina, Kiev mette online sito su crimini di guerra Russia (Di domenica 19 giugno 2022) È online il sito che raccogliere informazioni sui crimini di guerra commessi dall’esercito russo in Ucraina. Ad annunciarlo è su Telegram Andrii Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che assicura: “Kiev farà di tutto per trovare e punire tutti”. La piattaforma, che si chiama ‘Il libro dei carnefici del popolo ucraino’, raccoglie le foto dei crimini e i profili dei militari russi, con foto, ruoli e azioni compiute in Ucraina. Inoltre offre la possibilità a chi è stato testimone di un crimine, di fornire informazioni e prove. “Secondo il procuratore generale dell’Ucraina, in Ucraina sono attualmente oggetto di indagine oltre 1.700 casi di crimini di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Èilche raccogliere informazioni suidicommessi dall’esercito russo in. Ad annunciarlo è su Telegram Andrii Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che assicura: “farà di tutto per trovare e punire tutti”. La piattaforma, che si chiama ‘Il libro dei carnefici del popolo ucraino’, raccoglie le foto deie i profili dei militari russi, con foto, ruoli e azioni compiute in. Inoltre offre la possibilità a chi è stato testimone di un crimine, di fornire informazioni e prove. “Secondo il procuratore generale dell’, insono attualmente oggetto di indagine oltre 1.700 casi didi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Mercato Juve, Cherubini rassicura Max: quattro nomi per tornare a vincere - - TgrRaiTrentino : Buongiorno e buona domenica. Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi 19 giugno 2022. Le ultime noti… - ViViCentro : Baccalà alla fiorentina: Un secondo piatto gustoso e saporito #pesce -