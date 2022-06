Ultime Notizie – Incidente in moto a Roma, morto broker Bochicchio: era accusato di truffe a vip (Di domenica 19 giugno 2022) Il broker Massimo Bochicchio è morto oggi intorno alle 12 in un Incidente stradale su via Salaria, dopo aver perso il controllo della moto su cui si trovava, una Bmw che dopo essere finita fuori strada si è incendiata. Bochicchio era finito sotto processo a Roma dopo essere stato accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, come l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex mister dell’Inter Antonio Conte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) IlMassimooggi intorno alle 12 in unstradale su via Salaria, dopo aver perso il controllo dellasu cui si trovava, una Bmw che dopo essere finita fuori strada si è incendiata.era finito sotto processo adopo essere statodi aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, come l’attaccante dellaStephan El Shaarawy e l’ex mister dell’Inter Antonio Conte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - FolBorse : Calo spread non basta a Piazza Affari: Ftse Mib rallenta sul finale e chiude a +0,29% - FolBorse : Petrolio annaspa a fine ottava, WTI giù del 5,7% sotto 111 $ con timori recessione - FolBorse : Crisi criptovalute: anche Babel blocca i prelievi - FolBorse : Wall Street in ripresa dopo sell off shock post Fed. Il noto bullish Jeremy Siegel: 'Fatemelo dire, siamo in recess… -