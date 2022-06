Ultime Notizie – Elio Vito lascia Forza Italia e si dimette da deputato (Di domenica 19 giugno 2022) Elio Vito lascia Forza Italia e, contestualemente, rassegna le dimissioni dal mandato parlamentare. La decisione, preannunciata ieri, è arrivata oggi con una lettera inviata a Roberto Fico in cui rende pubbliche le sue ragioni. “Signor Presidente della Camera dei deputati, a seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare”, scrive Vito. “Mi auguro – aggiunge – che questa decisione possa contribuire ad aiutare le giovani ed i giovani del nostro Paese a ritrovare il senso della fiducia nelle istituzioni, nel Parlamento e più in generale nella politica”. La decisione, spiega, è motivata, da “cose molto gravi che mi rendono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022)e, contestualemente, rassegna le dimissioni dal mandato parlamentare. La decisione, preannunciata ieri, è arrivata oggi con una lettera inviata a Roberto Fico in cui rende pubbliche le sue ragioni. “Signor Presidente della Camera dei deputati, a seguito della mia decisione dire, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare”, scrive. “Mi auguro – aggiunge – che questa decisione possa contribuire ad aiutare le giovani ed i giovani del nostro Paese a ritrovare il senso della fiducia nelle istituzioni, nel Parlamento e più in generale nella politica”. La decisione, spiega, è motivata, da “cose molto gravi che mi rendono ...

