Ultime Notizie – Elezioni Francia, urne aperte per secondo turno legislative (Di domenica 19 giugno 2022) Seggi aperti in Francia da questa mattina alle 8 per il secondo e ultimo turno delle Elezioni legislative, con il presidente Emmanuel Macron che vede a rischio quota 289 seggi, quella necessaria alla coalizione di governo Ensemble! per governare con tranquillità e mettere in atto l’agenda del suo secondo mandato. Tuttavia, una coalizione di partiti di sinistra, socialisti, comunisti e Verdi, guidata da Jean-Luc Mélenchon, minaccia di farsi strada e limitare la maggioranza di Macron. Se ciò dovesse accadere, la coalizione della maggioranza presidenziale sarebbe costretti a cercare il sostegno di altri gruppi per qualsiasi iniziativa. L’affluenza sarà fondamentale. Nel primo turno di votazioni solo il 47,5% dei 48,9 milioni di elettori del paese si è presentato ai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Seggi aperti inda questa mattina alle 8 per ile ultimodelle, con il presidente Emmanuel Macron che vede a rischio quota 289 seggi, quella necessaria alla coalizione di governo Ensemble! per governare con tranquillità e mettere in atto l’agenda del suomandato. Tuttavia, una coalizione di partiti di sinistra, socialisti, comunisti e Verdi, guidata da Jean-Luc Mélenchon, minaccia di farsi strada e limitare la maggioranza di Macron. Se ciò dovesse accadere, la coalizione della maggioranza presidenziale sarebbe costretti a cercare il sostegno di altri gruppi per qualsiasi iniziativa. L’affluenza sarà fondamentale. Nel primodi votazioni solo il 47,5% dei 48,9 milioni di elettori del paese si è presentato ai ...

