Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.659 contagi e 1 morto: bollettino 19 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) In Toscana sono 1.659 i contagi da coronavirus registrati oggi, 19 giugno 2022, che portano il totale a 1.175.467 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Secondo il bollettino della Regione, i nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 252 (16 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 92 anni, a Livorno. oggi sono stati eseguiti 1.385 tamponi molecolari e 6.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,9% è risultato positivo. Sono invece 2.494 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.719, +2,2% rispetto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Insono 1.659 ida coronavirus registrati, 192022, che portano il totale a 1.175.467 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Secondo ildella Regione, i nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 252 (16 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 92 anni, a Livorno.sono stati eseguiti 1.385 tamponi molecolari e 6.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,9% è risultato positivo. Sono invece 2.494 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono29.719, +2,2% rispetto ...

