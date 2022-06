Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 4.807 contagi: a Roma 3.109 casi (Di domenica 19 giugno 2022) Sono 4.807 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra un morto. ”oggi nel Lazio, su 3.056 tamponi molecolari e 15.570 tamponi antigenici per un totale di 18.626 tamponi, si registrano 4.807 nuovi casi positivi (-350), è una la vittima (-4), 493 i ricoverati (-3), 43 le terapie intensive (+1) e +2.080 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,8%. I casi a Roma città sono a quota 3.109”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Sono 4.807 i nuovida coronavirus19 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registra un morto. ”nel Lazio, su 3.056 tamponi molecolari e 15.570 tamponi antigenici per un totale di 18.626 tamponi, si registrano 4.807 nuovipositivi (-350), è una la vittima (-4), 493 i ricoverati (-3), 43 le terapie intensive (+1) e +2.080 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,8%. Icittà sono a quota 3.109”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

