Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 30 526 contagi e 18 morti | bollettino 19 giugno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 giugno 2022) Sono 30.526 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 18. I tamponi processati in 24 ore sono 160.211 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 19,1%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+67) e I ricoveri ordinari (+6). I DATI DALLE REGIONI TOSCANA – In Toscana sono 1.659 i nuovi casi(387 confermati con tampone molecolare e 1.272 da test rapido antigenico) registrati nelle24 ore, che portano il totale a 1.175.467 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del ...