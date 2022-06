Ucraina, Zelensky: “Russia aumenterà ostilità, anche contro Europa” (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ci aspettiamo che la Russia aumenti le ostilità questa settimana. Non solo contro l’Ucraina, ma anche contro altri Paesi europei. Noi ci stiamo preparando e avvertiamo i nostri partner”. Ad affermarlo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nell’ultimo video pubblicato su Telegram. In particolare – fa sapere Zelensky – “gli occupanti stanno accumulando forze in direzione di Kharkiv, nella regione di Zaporizhia. Stanno di nuovo bombardando i nostri depositi di carburante, per peggiorare la situazione”. Attacchi a cui “naturalmente risponderemo”. “Nel Donbass – prosegue il presidente dell’Ucraina – continuano aspri combattimenti. L’esercito russo usa lì la maggior parte dell’artiglieria lì, le ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ci aspettiamo che laaumenti lequesta settimana. Non solol’, maaltri Paesi europei. Noi ci stiamo preparando e avvertiamo i nostri partner”. Ad affermarlo il presidente dell’Volodymyrnell’ultimo video pubblicato su Telegram. In particolare – fa sapere– “gli occupanti stanno accumulando forze in direzione di Kharkiv, nella regione di Zaporizhia. Stanno di nuovo bombardando i nostri depositi di carburante, per peggiorare la situazione”. Attacchi a cui “naturalmente risponderemo”. “Nel Donbass – prosegue il presidente dell’– continuano aspri combattimenti. L’esercito russo usa lì la maggior parte dell’artiglieria lì, le ...

