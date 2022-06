Ucraina: Zelensky, non daremo via il sud a nessuno (Di domenica 19 giugno 2022) "Non daremo via il sud a nessuno". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio su Telegram, al rientro dalla visita a sorpresa ieri nel sud del Paese, a Mykolaiv e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) "Nonvia il sud a". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un video messaggio su Telegram, al rientro dalla visita a sorpresa ieri nel sud del Paese, a Mykolaiv e ...

