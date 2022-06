Ucraina | Zelensky di ritorno da Mykolaiv e Odessa | «Non cederemo il Sud a Mosca» – Il video

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Candidatura all'Unione europea è una conquista storica. Il nostro avvicinamento non è positiv… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky visita la base della Guardia Nazionale a Odessa. Il presidente ispeziona la base, le armi e il p… - Avvenire_Nei : #Ucraina #Zelensky a #Mykolaiv, vicino al fronte: «Se cade #Odessa il mare sarà russo» - LorellaMaffei : RT @SalazarYulia: #Draghi promette a #Zelensky ricostruire l’#Ucraina. Dal 2016 ci sono 450 istituti scolastici in #Abruzzo, #Lazio, #Mar… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Ucraina, #Zelensky avverte: 'Non cederemo il sud a nessuno'. -

ilmessaggero.it

Leggi anche 'Bene andare da, ma ora andate a Mosca', il consiglio del generale Bertolini a Draghi e Macron "L'con i confini di prima non c'è più", Tv russa pubblica video di due ..."Il loro umore è fiducioso e non c'è dubbio nei loro occhi che l'vincerà la guerra contro gli invasori russi", ha detto.: 'Non daremo via il sud a nessuno' Ucraina, Zelensky visita al fronte a Mykolaiv: «Contrattacco, poi dialogo» In un video messaggio su Telegram, dopo la visita di lavoro di ieri, nei due centri strategici di Odesa e Mykolayiv, il residente ucraino Zelensky ha affermato che l'Ucraina “avrebbe restituito i terr ...Anzi, “con armi moderne aggiuntive, la probabilità che l’Ucraina sia in grado di respingere le truppe di Putin dal Donbass aumenterebbe”. Zelensky: “Non daremo via il sud” Il tutto mentre la via ...