Ucraina, Zelensky: “Candidatura a Ue è una conquista storica. Nostro avvicinamento all’Unione Europea non è positivo solo per noi” (Di domenica 19 giugno 2022) “Siamo a un passo avanti nella piena integrazione con l’Unione Europea. Abbiamo una conclusione positiva della Commissione Europea sulla Candidatura dell’Ucraina. E questo è un traguardo storico di tutti coloro che lavorano per il Nostro Stato. Il Nostro avvicinamento all’Unione Europea non è positivo solo per noi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) “Siamo a un passo avanti nella piena integrazione con l’Unione. Abbiamo una conclusione positiva della Commissionesulladell’. E questo è un traguardo storico di tutti coloro che lavorano per ilStato. Ilnon èper noi”. Così il presidente ucraino Volodymyr, nel suo ultimo videomessaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Candidatura all'Unione europea è una conquista storica. Il nostro avvicinamento non è positiv… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky visita la base della Guardia Nazionale a Odessa. Il presidente ispeziona la base, le armi e il p… - repubblica : Guerra in Ucraina, Zelensky in visita al fronte a Mikolayv: 'Non smettere di lottare per la vittoria' - nelloscavo : #Reportage L’altro Donbass è qui, tra #Kherson e #Mikolayv e conta quasi più delle regioni dell’Est. Questo è il va… - VgAdele : @BelpietroTweet Tutto pilotato!Ucraina: land grabbing, FMI e gli interessi delle grosse aziende americane. L’ultimo… -