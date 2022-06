Ucraina | Soltenberg | ' la guerra potrebbe durare anni'

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 giugno 2022) Berlino, 19 giu. (Adnkronos) - Lain". Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild, sottolineando tuttavia che "non dobbiamo rinunciare a sostenere Kiev, anche se i costi sono alti, non solo per il supporto militare, ma anche per l'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari". Un prezzo che secondo Stoltenberg "non è paragonabile a quello che gli ucraini devono pagare ogni giorno con le loro vite". "Inoltre - ha avvertito - se Putin dovesse raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto con lain Georgia del 2008 e l'occupazione della Crimea nel 2014, allora pagheremo un prezzo molto più alto". Da qui l'invito a sostenere Kiev con l'invio delle armi: ...