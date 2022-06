(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) - Lain". Lo ha affermato il segretario generale dellaJens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild, sottolineando tuttavia che "non dobbiamo rinunciare a sostenere Kiev, anche se i costi sono alti, non solo per il supporto militare, ma anche per l'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari". Un prezzo che secondo Stoltenberg "non è paragonabile a quello che gli ucraini devono pagare ogni giorno con le loro vite". "Inoltre - ha avvertito - se Putin dovesse raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto con lain Georgia del 2008 e l'occupazione della Crimea nel 2014, allora pagheremo un prezzo molto più alto". Da qui l'invito a sostenere Kiev con l'invio delle armi: ...

Pubblicità

fanpage : Il ministro degli Esteri ha attaccato chi, nel Movimento 5 Stelle, vuole votare una risoluzione in Parlamento che i… - fattoquotidiano : Usa: “Tra poco la Russia controllerà pure Luhansk”. Quanto impiegherà ancora la Nato per ammettere d’aver sbagliato… - GiovaQuez : Stoltenberg (Nato): 'La pace è possibile. La domanda è che tipo di pace? Se l'Ucraina ritirerà le sue forze e smett… - SaCe86 : Alt del M5s a Draghi sulle armi all'Ucraina Di Maio: 'Con la Nato o l'Italia è a rischio' - telodogratis : Ucraina, Nato: “Guerra potrebbe durare anni” -

... pure lui nel battaglione Vostok guidato da Alexander Khovakosky, gruppoper volere del GRU, ... per l'80 per cento dell'orientale, ma aperto a stranieri dalla Colombia agli Stati Uniti. ...La guerra inpotrebbe durare "per anni" , ha avvertito il segretario generale, Jens Stoltenberg , in una intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo essere preparati che questo ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 27 maggio, 116° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Ore 06:50 - Stoltenberg: «La guerra potrebbe durare per ...La guerra è ormai al 116esimo giorno. Il Cremlino ribadisce la sua linea: "L'Ucraina con i confini che conoscevamo non esiste più". Per Kiev nuovi negoziati saranno possibili solo a fine agosto, dopo ...