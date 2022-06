Ucraina | la guerra durerà anni | ecco chi brinda e fa i miliardi

Pubblicità

Giorgiolaporta : Oltre 5 milioni di profughi dall'#Ucraina, da mesi vengono diffuse immagini terribili di #guerra, ma intanto la mog… - GiovaQuez : Sapevate che la pandemia, la mancata conferma di Trump alla Casa Bianca e la guerra in Ucraina sono eventi tra loro… - mannocchia : Gli effetti della crisi globale un Tunisia ne scrivo oggi per @LaStampa Guerra ucraina, crisi africana… - carlovinci57 : @FabioZadig @AchilleOrti @p1c98 @CarloCalenda @tg2post Ma xchè nel Tirolo la maggioranza della popolazione è tedesc… - IacobellisT : RT @RadioRadioWeb: ?? 'I mantenitori del potere da questo tempo hanno bisogno di mantenere lo stesso potere senza che sia messo in discussio… -

Ecco come gli ucraini fanno fuori i depositi russi di munizioni. L'esercito di Kiev sta mettendo a frutto le potenzialità degli obici M777 forniti dalle forze armate statunitensi. Lainsi prospetta ancora lunga ma a Kiev la resistenza non vuole fare alcun passo indietro. Per questo tra gli obiettivi principali c'è quello di eliminare le scorte di munizioni ...... Segretariato dell'Arcivescovo Maggiore, Roma) 19 giugno 2022 Video ( en ) Sia lodato Gesù Cristo! Oggi è domenica, 19 giugno 2022, e l'sta vivendo il 116 giorno di questaatroce che l'...Guerra in Ucraina, Stoltenberg (Nato): "Potrebbe durare anni. Non dobbiamo smettere di sostenere Kiev, anche se il costo è elevato".La guerra in Ucraina "potrà durare anni. Non dovremo smettere di sostenere" Kiev. Dopo quattro mesi di conflitto, il segretario generale della Nato Jens ...