Ucraina | il governatore del Lugansk | ' Dobbiamo prepararci al peggio'

(Di domenica 19 giugno 2022) La guerra nel Donbass continua e chissà per quanto tempo ancora: ildella regione dell'orientale, Serguii Gaidai , afferma che "Bisognaal". Nominato ...

La guerra nel Donbass continua e chissà per quanto tempo ancora: ildella regione dell'orientale Lugansk, Serguii Gaidai , afferma che "Bisogna prepararci al peggio". Nominato dal presidente Volodymyr Zelensky , il 46enne indossa un giubbotto ...Ore 6:30 -Lugansk: "Ci prepariamo al peggio" Sergiy Gaiday, ildel Lugansk, la regione dell'orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la ...Nominato da Zelensky, Serguii Gaidai indossa un giubbotto antiproiettile, imbottito di munizioni e attrezzature di primo soccorso, in auto ha un fucile semiautomatico indossa un giubbotto antiproietti ...Il segretario generale Stoltenberg avvisa: "Il conflitto in Ucraina potrebbe durare anni". Ed esorta i membri a inviare armi ...