Ucraina, evacuazione di civili da Lysychansk (Di domenica 19 giugno 2022) Altri residenti vengono evacuati fuori da Lysychanks, citta' dell'Ucraina nella regione del Lugansk, in cui e' diventato sempre piu' pericoloso vivere poiche' i pesanti bombardamenti continuano a colpire vari edifici e altre strutture nella citta'.

Ucraina: la violenza sessuale, un'arma che oltraggia la dignità Vatican News Dalla prima settimana di guerra Pavlo, il capo di una comunità cristiana nel sud dell'Ucraina, ha aiutato nell'evacuazione delle persone dalle zone maggiormente colpite. È riuscito ad andare nei luoghi occupati dall'esercito russo per portare cibo e medicine ai bisognosi. Ha aiutato ...

Ucraina: pioggia di bombe nel Donetsk. A Severedonetsk bombardati le aree dei porti UCRAINA - Le forze russe stanno intensificando i bombardamenti lungo la linea del fronte nella regione orientale di Donetsk: nelle ultime 24 ore sono stati bombardati 28 insediamenti,secondo quanto ri ...