Ucraina diretta | Nato | «La guerra potrebbe durare per anni» Il governatore del Lugansk | «Ci prepariamo al peggio»

(Di domenica 19 giugno 2022) le notizie in Ucraina oggi 27 maggio, 116° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. «Non daremo via il sud a nessuno»

06:41 19/06 Johnson: "Tempo fattore vitale, prepararsi a una guerra lunga" Occorre ''prepararsi a una lunga guerra in''. Così il primo ministro britannico Boris Johnson in un suo scritto per ...Guerra- Russia, oltre la: cosa c'è da sapere oggi L'offensiva - La battaglia che deciderà il destino del Donbass I prigionieri - Due mercenari britannici condannati a morte. Ira di ... Guerra Ucraina Russia, governatore Lugansk: ci prepariamo al peggio. DIRETTA Il governatore della regione dell’Ucraina orientale Lugansk, Serguii Gaidai, afferma che «Bisogna prepararci al peggio». Nominato dal presidente Volodymyr Zelensky, il 46enne indossa un giubbotto ...Nelle ultime ore le forze russe hanno ottenuto guadagni marginali nella periferia di Severodonetsk, nel Donbass. Possibili controffensive ucraine nel sud ...