Uccide sua moglie Donatella e poi si toglie la vita: ritrovato corpo carbonizzato a Novoli (Di domenica 19 giugno 2022) Questa domenica di metà giugno si era aperta con la notizia dell‘ennesimo femminicidio. Siamo in provincia di Lecce, questa volta, nel piccolo comune di Novoli. Un uomo, aveva ucciso questa notte sua moglie, Donatella. Poi era scappato. I vicini di casa, sentendo dei rumori, avevano allertato le forze dell’ordine ma purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per la giovane mamma salentina non c’era più nulla da fare. Nessuna traccia invece di suo marito, Matteo Verdesca e già questa notte, è iniziata una vera e propria caccia all’uomo. Elicotteri, mezzi di terra, si è cercato ovunque fino a pochi minuti fa quando il cadavere del 38enne, è stato ritrovato nelle campagne tra Novoli e Carmignano. Si è tolto la vita, come succede sempre più spesso agli assassini che uccidono le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 giugno 2022) Questa domenica di metà giugno si era aperta con la notizia dell‘ennesimo femminicidio. Siamo in provincia di Lecce, questa volta, nel piccolo comune di. Un uomo, aveva ucciso questa notte sua. Poi era scappato. I vicini di casa, sentendo dei rumori, avevano allertato le forze dell’ordine ma purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per la giovane mamma salentina non c’era più nulla da fare. Nessuna traccia invece di suo marito, Matteo Verdesca e già questa notte, è iniziata una vera e propria caccia all’uomo. Elicotteri, mezzi di terra, si è cercato ovunque fino a pochi minuti fa quando il cadavere del 38enne, è statonelle campagne trae Carmignano. Si è tolto la, come succede sempre più spesso agli assassini che uccidono le ...

