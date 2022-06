Turista fa il bagno nella Fontana di Trevi | multa da 450 euro

(Di domenica 19 giugno 2022) ROMA – Unspagnolo è stato sanzionato per undi. Alle 5 di questa mattina, forse per via delle temperature torride, il giovane è stato sorpreso a fare ildalla Polizia Locale, nel corso del servizio di controllo a tutela delle piazze e monumenti del Centro Storico. Fatto uscire subito dall’acqua, gli agenti del I Gruppolo hanno identificato e sanzionato. Nei confronti del giovane, 26enne residente in Spagna, è stata elevata la sanzione prevista di 450secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. L'articolo L'Opinionista.

