Turista fa il bagno a Fontana di Trevi | multa da 450 euro

(Di domenica 19 giugno 2022) Unspagnolo è stato sanzionato per unnelladi. Alle 5.00 di questa mattina forse per temperature torride il giovane è stato sorpreso a fare ildalla Polizia Locale, ...

Pubblicità

paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Bagno nella fontana di Trevi: multato turista 26enne - valentinadigrav : RT @rep_roma: Fa bagno nella Fontana di Trevi, multa da 450 euro a turista - paolo_r_2012 : Bagno nella fontana di Trevi: multato turista 26enne - c_carlodes : Un turista spagnolo ha fatto il bagno nella Fontana di Trevi e si è preso una mula da 450 euro… - occhio_notizie : È accaduto alle 5 di mattina quando gli agenti, nel corso del servizio di controllo a tutela delle piazze e monumen… -

Unspagnolo è stato sanzionato per unnella Fontana di Trevi. Alle 5.00 di questa mattina forse per temperature torride il giovane è stato sorpreso a fare ildalla Polizia Locale, nel ...AGI - È entrato nella Fontana di Trevi per fare un, ma è stato fermato dalla polizia locale di Roma Capitale. È accaduto alle 5 di mattina quando ... hanno fermato un26enne che era appena ...(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Un turista spagnolo è stato sanzionato per un bagno nella Fontana di Trevi. Alle 5.00 di questa mattina forse per temperature torride il giovane è stato sorpreso a fare il bagn ...Un 26enne è stato sorpreso all'alba, più precisamente alle 5 del mattino, dagli agenti della polizia municipale ...