Tumori della pelle | l’allarme dei medici | una categoria di lavoratori è più a rischio in questa stagione | cosa fare per correre ai ripari

(Di domenica 19 giugno 2022) Quello dell’esposizione alle radiazioni solari, in questo periodo dell’anno, è un tema molto importante. Come sappiamo, le radiazioni solari sono uno dei fattori diper l’insorgenza dei. Gli scienziati hanno individuato dei “gruppi ad alto” che devono far molta attenzione all’esposizione solare. Isono considerati in molti L'articolo proviene da CheSuccede.it.

L'Unione Sarda.it

... in particolare in campo medico e per combattere malattie come ie lH. I. V. In tale ambito,... che è - ovviamente - strettamente collegato alla questionedegenerazione climatica e...... Indicator 3.4.1) si sono prese in considerazione le principali cause di mortefascia di età 30 - 69 anni, che sono:maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie ... Tumori della pelle, il San Giovanni di Dio in prima linea Quello dell’esposizione alle radiazioni solari, in questo periodo dell'anno, è un tema molto importante. Come sappiamo, le radiazioni solari sono uno dei fattori di rischio per l’insorgenza dei tumori ...Maria delle Croci di Ravenna. «Oltre a eritemi e ustioni che sono effetti dannosi acuti, ci sono poi quelli cronici come il foto-invecchiamento della pelle e la foto-carcinogenesi, ossia lo sviluppo ...