Tragedia sul lavoro: giovane operaio muore schiacciato durante le manovre

Aprilia. Un tragico incidente sul lavoro, l'ennesimo, questa volta accaduto ad Aprilia, dove a rimetterci la vita è stato il 32enne S. T., un operaio residente a Nettuno. Il dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 18 giugno Il dramma si è verificato nel pomeriggio della giornata di ieri, sabato 18 giugno, intorno alle 16.30. Uno strazio che ha suscitato sconforto e tristezza nell'intera comunità. Leggi anche: Aprilia, non hanno il biglietto del treno e minacciano il controllore con una forbice: denunciati schiacciato dal muletto sul lavoro Quando sono arrivati i primi soccorsi del 118, per il giovane operaio non c'era già più nulla da fare: il giovane sarebbe rimasto schiacciato mentre effettuava una manovra con un muletto. Le dinamiche che hanno ...

