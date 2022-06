Tragedia durante le riprese della serie Netflix “The Chosen One” | morti gli attori Raymundo Garduno Cruz e Juan Aguilar Altri sei feriti

Pubblicità

CorriereCitta : Tragedia sul lavoro: giovane operaio muore schiacciato durante le manovre - iltirreno : Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia: il ritratto del paracadutista di Viareggio morto durante il tentativo di un… - iltirreno : Tragedia al Campovolo durante una coreografia: morti due paracadutisti, uno è un toscano di 35 anni - cislbasilicata : RT @cronachelucane: TRAGEDIA NELLA CENTRALE DEL MERCURE, OPERAIO TRENTACINQUENNE PERDE LA VITA - L’incidente sarebbe avvenuto durante il fe… - cronachelucane : TRAGEDIA NELLA CENTRALE DEL MERCURE, OPERAIO TRENTACINQUENNE PERDE LA VITA - L’incidente sarebbe avvenuto durante i… -

Il Fatto Quotidiano

Un'ambulanzain provincia di Pistoia ,una granfondo. Una festa del ciclismo che si è trasformata in pochi attimi in. Un uomo di 47 anni che stava partecipando alla manifestazione per ...Questalascerà un segno indelebile all'interno della nostra comunità , oltretutto, in ... Qualche volta anche il figlio è venuto a darci una manoi festeggiamenti', conclude Grion. Non ... Tragedia durante le riprese della serie Netflix “The Chosen One”, morti gli attori Raymundo… Una grande star di Netflix ha ucciso la madre. La tragedia è delle più agghiaccianti. Andiamo a scoprire insieme i retroscena ...Pistoia, 19 giugno 2022 - Tragedia in provincia di Pistoia, durante una granfondo. Una festa del ciclismo che si è trasformata in pochi attimi in tragedia. Un uomo di 47 anni che stava partecipando al ...