Torta rustica con melanzane e zucchine | ottima per la dieta solo 160 calorie!

(Di domenica 19 giugno 2022)con: una vera bontà con sole 160Veloce da preparare, per una cena leggera con poche calorie e pochi carboidrati. Troverete questa ricetta semplicissima da preparare e davvero molto gustosa, un modo alternativo per mangiare lesenza friggerle. Ovviamente se abbiamo ospiti e vogliamo fare un figurone facciamo la stessa ricetta ma friggiamo sia la melanzana che la zucchina, sarà un piatto che incanterà tutti!con: Ingredienti Per questa ricetta vi occoreranno: 1 melanzana; 1 zucchina; 3 o 4 pomodorini ciliegino ; 2 o 3 foglie di basilico; 1 spicchio d’aglio; 4 o 5 olive taggiasche denocciolate; 4 uova intere; 130 grammi di ricotta; ...

Pubblicità

Yaris167 : Torta rustica svuota frigo @CasaLettori #FotografandoLOggi #nientesprechi #RiciclareCibo… - Accipicchina : La ricetta del Babà salato, una torta rustica adatta ad ogni stagione. Piace sempre a tutti e... segui la foto-rice… - MoManjii : Antipasto Torta rustica Paccheri con salsiccia secca Cotoletta Insalata Peperoni arrostiti Formaggi Tintilia Torta… - TV2000it : RT @TV2000it: #Torta rustica con mousse di #mortadella, patate e asparagi #cucina #food #ricette - lamiabuonaforc2 : TORTA RUSTICA PATATE, SPECK e ASPARAGI buona anche fredda?? #tortesalatte Ricetta facile e veloce:… -

Cookist

Melanzane, zucchine, peperoni, fave, cetrioli: le preparazioni da copiare con gli ortaggi di stagione questo mese ...La torta caprese salata è una ricetta facile e originale per proporre il classico abbinamento estivo pomodoro e mozzarella in una veste un po’ diversa. Perfetta per la pausa pranzo o come aperitivo pr ...