Top all'uncinetto dell'estate: la moda che interpreta il crochet (Di domenica 19 giugno 2022) Life&People.it A fascia, con lo scollo all'americana, cropped. Oversize, con le bretelline o a maniche lunghe. I top lavorati a uncinetto sono la vera tendenza della moda primavera estate 2022. Un vero e proprio amore esploso qualche anno fa ma che continua a spopolare: il crochet è, infatti, protagonista delle sfilate della Milano Fashion Week. I top ritornano dagli anni '70 coloratissimi, con il loro stile vintage, retrò. Semplici da indossare e da abbinare, sono un'esplosione di allegria. Fanno rivivere la moda hippy regalando una sensazione di libertà, di leggerezza. Amati dalle teenager e non solo, stanno bene su jeans, gonne lunghe o mini e sui pantaloni, a vita alta o bassa. Esistono tantissime fantasie, dal più classico e tradizionale motivo a quadri, a quelli traforati, a quelli a righe colorate. Si adattano a ogni ...

