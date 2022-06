Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth ha accettato di fare il film ad una condizione (Di domenica 19 giugno 2022) Chris Hemsworth ha accettato di realizzare Thor: Love and Thunder ad una condizione: 'Se non avessero acconsentito probabilmente mi sarei ritirato dal Marvel Cinematic Universe'. Chris Hemsworth ha rivelato di aver accettato di recitare in Thor: Love and Thunder ad una condizione: l'attore australiano, che attualmente può essere visto nel film prodotto da Netflix intitolato Spiderhead, interpreterà ancora una volta l'amatissimo supereroe nella prossima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Hemsworth incarnerà il personaggio per la quarta volta dopo Thor (2011), Thor: The Dark World ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022)hadi realizzareandad una: 'Se non avessero acconsentito probabilmente mi sarei ritirato dal Marvel Cinematic Universe'.ha rivelato di averdi recitare inandad una: l'attore australiano, che attualmente può essere visto nelprodotto da Netflix intitolato Spiderhead, interpreterà ancora una volta l'amatissimo supereroe nella prossima pellicola del Marvel Cinematic Universe.incarnerà il personaggio per la quarta volta dopo(2011),: The Dark World ...

