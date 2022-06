TgLa7d del 19 giugno

(Di domenica 19 giugno 2022) Conte - Di Maio scontro finale, stasera consiglio nazionale Nato: la guerra in Ucraina durerà anni Emergenza gas, Cingolani convoca aziende In Francia si vota per il ballottaggio delle legislative ...

TGLA7

Conte - Di Maio scontro finale, stasera consiglio nazionale Nato: la guerra in Ucraina durerà anni Emergenza gas, Cingolani convoca aziende In Francia si vota per il ballottaggio delle legislative ...... voto in parlamento spacca M5 Guerra Ucraina, Zelensky vista per la prima volta il fronte sud Continua la guerragas Russia - Ue Anche Veneto ed Emilia Romagna verso stato di emergenza TgLa7d del 20 giugno 2022 Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4581 non rispo ...