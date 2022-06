Tennis: Torneo Bad Homburg. Esordio vincente per azzurra Bronzetti (Di domenica 19 giugno 2022) La romagnola ha beneficiato al primo turno del ritiro della slovena Juvan Roma - Esordio vincente per Lucia Bronzetti nel "Bad Homburg Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) La romagnola ha beneficiato al primo turno del ritiro della slovena Juvan Roma -per Lucianel "BadOpen", WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Tennis: Matteo Berrettini è in finale al torneo del Queen's. #ANSA - sportface2016 : +++MATTEO #BERRETTINI NON SI FERMA PIU: BATTE #KRAJINOVIC IN DUE SET E VINCE NUOVAMENTE IL TORNEO DEL #QUEENS. FENOMENALE+++ #Tennis #Atp - SuperTennisTv : ?? ??-??-??-??-??-?? ?? Rientro nel circuito in grande stile dopo l'operazione alla mano: #Berrettini è il CAMPIONE del to… - RaiNews : Tennis, Matteo #Berrettini vince il Torneo del Queen's - repubblica : Il re di Londra. Matteo Berrettini si conferma sull'erba del Queen's: vince il torneo battendo Filip Krajinovic in… -