Tennis | Berrettini re di Londra | bis al Queen' s | battuto Krajinovic

(Di domenica 19 giugno 2022) Matteoconcede il bis e vince per il secondo anno di fila il torneo del's di. Ilta romano si è imposto sul serbo, numero 48 del mondo, in due set con il punteggio...

LONDRA (Regno Unito) - Secondo titolo consecutivo per Matteodopo il successo ottenuto a Stoccarda soltanto una settimana fa. Costretto a saltare per l'infortunio al polso i tornei di Madrid, Montecarlo, gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros,...16.25trionfa al Queen's Due su due per un grande Matteodopo il rientro dall'infortunio. Dopo il successo di una settimana fa a Stoccarda, arriva il secondo trionfo ...(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Matteo Berrettini vince il torneo del Queen's, bissando il successo ottenuto un anno fa. Sull'erba londinese il numero ...Matteo Berrettini si conferma il padrone dell'Atp Queen's: battuto in finale il serbo, numero 48 del Mondo, Krajinovic. Dopo la vittoria di Stoccarda è il secondo torneo di fila vinto del romano, che ...