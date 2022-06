Tennis | Berrettini ' re di Londra | bis al Queen' s | battuto Krajinovic

(Di domenica 19 giugno 2022) Matteoconcede il bis e vince per il secondo anno di fila il torneo del's di. Ilta romano si è imposto sul serbo, numero 48 del mondo, in due set con il ...

, nonostante la vittoria, uscirà dalla top 10 da domani. L'azzurro è stato scavalcato dal polacco Hurkacz, in finale ad Halle dove affronterà Medvedev. Krajinovic, invece, ha già guadagnato ...Sull'erba londinese il numero uno delitaliano ha battuto il serbo Filip Krajinovic in due set con il punteggio di 7 - 5 6 - 4. Perla doppia vittoria in terra tedesca (Stoccarda) e ...Non delude Matteo Berrettini nel giorno della finale sull’erba del Queen’s, torneo del quale il tennista azzurro è campione uscente. E la possibilità del back to back diventa realtà: riprendersi il ...Con il punteggio di 7-5 6-4, Matteo Berrettini ha completato il suo nuovo capolavoro. L'azzurro ha vinto la Finale dell'ATP500 del Queen's e per la seconda volta consecutiva ottenuto il titolo nel pre ...