Tennis: Atp Halle, Hurkacz trionfa su Medvedev in finale (Di domenica 19 giugno 2022) Halle, 19 giu. (Adnkronos) - Il polacco Hubert Hurkacz ha vinto il torneo Atp 500 di Halle, superando in finale sull'erba tedesca il numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il numero 5 del seeding si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e quattro minuti di gioco.

