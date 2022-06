Tekken Italy Championship: arriva il primo torneo in Italia per accedere all’European Tekken Cup (Di domenica 19 giugno 2022) Bandai Namco Europe annuncia la European Tekken Cup e questa volta pure l’Italia ne farà parte con la Tekken Italy Championship Bandai Namco Europe ha annunciato da qualche giorno nuove competizioni, che mirano a sviluppare e consolidare le community di fighting game in Europa. La competizione avrà due step, prima i Tekken National & Regional Championship, seguiti dalla European Tekken Cup, che vedrà fronteggiarsi i migliori giocatori dei tornei nazionali. Per la prima volta anche l’Italia parteciperà al torneo europeo con il Tekken Italy Championship. I ... Leggi su tuttotek (Di domenica 19 giugno 2022) Bandai Namco Europe annuncia la EuropeanCup e questa volta pure l’ne farà parte con laBandai Namco Europe ha annunciato da qualche giorno nuove competizioni, che mirano a sviluppare e consolidare le community di fighting game in Europa. La competizione avrà due step, prima iNational & Regional, seguiti dalla EuropeanCup, che vedrà fronteggiarsi i migliori giocatori dei tornei nazionali. Per la prima volta anche l’parteciperà aleuropeo con il. I ...

