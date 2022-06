Suor Cristina da The Voice al “vero amore” | che fine ha fatto la suora cantante

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 19 giugno 2022) Laa siciliana, protagonista di The, dopo l’enorme successo nel mondo dello spettacolo, è uscita dalla luce dei riflettori. Cosa fa adesso la “sorella” e dove vive. Scopriamolo assieme.è una religiosa di origine siciliana, di Vittoria, balzata agli onori della cronaca per la sua partecipazione al talent di Rai 2 Theof Italy, al tempo condotto da Raffaella Carrà, anche giudice unitamente a Piero Pelù, Noemi e J-Ax. Prima di ciòaveva già accumulato familiarità col mondo dello spettacolo, per via di alcune sue interpretazioni riguardantiRosa, fondatrice dellee Orsoline della Sacra Famiglia, e in occasione di un musical, Il coraggio di amare. In seguito lo studio del canto, con ...