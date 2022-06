“Stavano andando sul set”. Lutto nel cinema e nella tv, i due attori sono morti durante le riprese della serie (Di domenica 19 giugno 2022) Lutto nel mondo del cinema e delle serie tv: due attori di Netflix sono morti durante le riprese di The Chosen One, uno dei nuovi progetti di Netflix. Parliamo di Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (nome d’arte ‘Paco Mufote’). I due professionisti hanno perso la vita in un brutto incidente. Entrambi erano a bordo di un furgone che si è ribaltato proprio a due passi dal luogo delle riprese, a Santa Rosalia in Messico. Questo è il momento delle polemiche dato che alcuni amici dei due attori, secondo quanto riferisce The Daily Best, hanno puntato il dito contro la produzione della serie Netflix tratta dal fumetto American Jesus di Mark Millar. Qualcuno infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 giugno 2022)nel mondo dele delletv: duedi Netflixledi The Chosen One, uno dei nuovi progetti di Netflix. Parliamo di Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (nome d’arte ‘Paco Mufote’). I due professionisti hanno perso la vita in un brutto incidente. Entrambi erano a bordo di un furgone che si è ribaltato proprio a due passi dal luogo delle, a Santa Rosalia in Messico. Questo è il momento delle polemiche dato che alcuni amici dei due, secondo quanto riferisce The Daily Best, hanno puntato il dito contro la produzioneNetflix tratta dal fumetto American Jesus di Mark Millar. Qualcuno infatti ...

