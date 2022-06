Star Wars: cosa la serie tv Obi-Wan Kenobi ha già retconnato al 100% (Di domenica 19 giugno 2022) Star Wars. L’ultimo incontro tra Darth Vader e Obi-Wan Kenobi, avvenuto in Episodio IV – Una Nuova Speranza, sta subendo una forte “pressione narrativa” recentemente. L’arrivo su Disney+ della serie tv Obi-Wan Kenobi sta praticamente creando una sorta di retcon, di cui non sappiamo ancora la reale portata. Ad esempio, visto che dopo Mustafar è Leggi su starwarsnews (Di domenica 19 giugno 2022). L’ultimo incontro tra Darth Vader e Obi-Wan, avvenuto in Episodio IV – Una Nuova Speranza, sta subendo una forte “pressione narrativa” recentemente. L’arrivo su Disney+ dellatv Obi-Wansta praticamente creando una sorta di retcon, di cui non sappiamo ancora la reale portata. Ad esempio, visto che dopo Mustafar è

Pubblicità

snktsenzastelle : Parliamo di che so, un altro nome a caso,Natalie Portman: Jackie, V per Vendetta, Star Wars e non so quanti altri i… - yennefair : Ho fatto l'errore di cercare 'Obi-Wan Kenobi' su youtube e posso dichiarare con serenità che il fandom di Star Wars… - JOYCEDlVlSlON : @Happy4Trigger @Un_human_corpse Non so neanche se finirlo. Il peggior prodotto Star Wars in assoluto. - MagiCath98 : natalie portman ha recitato in star wars e in tantissimi altri film famosi come v per vendetta daniel brühl io l'ho… - GamingTalker : LEGO Star Wars The Skywalker Saga ha raggiunto i cinque milioni di giocatori -