Spunti socio-figurativi della scalata al salotto

Pubblicità

Agenzia askanews

... nonché di promuovere cambiamenti positivi nell'ambiente- economico e fisico per migliorare ... tra queste, "Le problematiche del management sanitario:per rinnovarsi ed evolversi in ...... nonché di promuovere cambiamenti positivi nell'ambiente- economico e fisico per migliorare ... Diverse le tavole rotonde previste, tra queste: "Le problematiche del management sanitario:... Sanità, Morcellini: rendere strutturali cambiamenti culturali periodo Covid Intanto il presidente Marco Romano non disdegnerebbe l'arrivo di un socio che lo affianchi nella gestione della società per la prossima stagione. Tutto passa però, dalla domanda di ammissione al ...9 miliardi di dollari il patrimonio), racconta ai soci le sue scelte, i suoi valori e la sua vita. Fra gli spunti che si ricavano dalla lettura, agevole e interessante, i tre principi da seguire ...