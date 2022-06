Sportitalia | visita di Infantino a Formello insieme a Joe Barone

Pubblicità

Barcellona, svelato il motivo del blitz di Jorge Mendes. Ecco perché l'agente ha fattoai catalani Stando a quanto riportato dal'incontro di ieri con Jorge Mendes a Barcelona aveva come principale oggetto Bernardo Silva del Manchester City. Profilo molto apprezzato, ...la sua diretta antagonista, il Cagliari, faal Venezia già retrocesso. Sfida al vertice ...vedere le partite in diretta tv e streaming 00.00 Juventude - Palmeiras (Brasileirão) -e ... FOTO - Infantino in visita oggi a Formello. Ad accompagnarlo Lotito e Joe Barone Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha fatto oggi visita al centro sportivo della Lazio, a Formello. Ad accompagnarlo, oltre al presidente biancazzurro Claudio Lotito, anche Joe ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Quest’oggi, al Centro Sportivo di Formello, c’è stata una visita speciale: come riporta sul proprio profilo ufficiale Twitter ...