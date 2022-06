Spalletti ha tolto i panni dell’aziendalista. L’intervista fantasma è stata una sorpresa per il Napoli (Di domenica 19 giugno 2022) Il giornalismo italiano è meraviglioso. Per comprendere la situazione nel Napoli si fa finta di basarsi esclusivamente sulle tre frasi in croce rilasciate l’altra sera da Luciano Spalletti a Sky. In realtà, ovviamente, tutti hanno analizzato al microscopio il pezzo di ieri di Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport. Dotto è l’unico vero amico che Spalletti ha nel giornalismo italiano. Categoria, quella dei giornalisti, verso cui il tecnico di Certaldo non nutre una profonda stima (per usare un eufemismo). È lì, in quelle copiose righe – novanta – che è concentrato lo Spalletti pensiero. È lì che ci sono le prove della divergenza, se non spaccatura, tra l’allenatore e il presidente. È lì che è scritto nero su bianco che lui si dimetterebbe un secondo dopo l’addio di Koulibaly. Che al posto di Osimhen vedrebbe bene ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Il giornalismo italiano è meraviglioso. Per comprendere la situazione nelsi fa finta di basarsi esclusivamente sulle tre frasi in croce rilasciate l’altra sera da Lucianoa Sky. In realtà, ovviamente, tutti hanno analizzato al microscopio il pezzo di ieri di Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport. Dotto è l’unico vero amico cheha nel giornalismo italiano. Categoria, quella dei giornalisti, verso cui il tecnico di Certaldo non nutre una profonda stima (per usare un eufemismo). È lì, in quelle copiose righe – novanta – che è concentrato lopensiero. È lì che ci sono le prove della divergenza, se non spaccatura, tra l’allenatore e il presidente. È lì che è scritto nero su bianco che lui si dimetterebbe un secondo dopo l’addio di Koulibaly. Che al posto di Osimhen vedrebbe bene ...

