Spagna, continuano gli incendi: in Castiglia e León bruciati già 25mila ettari di terreno – I video (Di domenica 19 giugno 2022) La Spagna brucia da giorni. Sono vari gli incendi forestali che si sono sviluppati in diverse regioni del Paese e che stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco e gli altri servizi d’emergenza, impegnati a domare le fiamme. Il rogo che preoccupa di più è quello che brucia da cinque giorni a Sierra de la Culebra, una zona della provincia di Zamora (Castiglia e León): le fiamme hanno già bruciato più di 25 mila ettari di terreno e obbligato a evacuare centinaia di residenti. La linea ferroviaria ad alta velocità che collega Madrid con la Galizia è stata interrotta, dopo che alcuni treni sono stati costretti dalle fiamme a tornare indietro. incendi anche in alcune zone in Navarra, dove nelle ultime ore sono state evacuate diverse località, in Catalogna, Aragona, ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Labrucia da giorni. Sono vari gliforestali che si sono sviluppati in diverse regioni del Paese e che stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco e gli altri servizi d’emergenza, impegnati a domare le fiamme. Il rogo che preoccupa di più è quello che brucia da cinque giorni a Sierra de la Culebra, una zona della provincia di Zamora (): le fiamme hanno già bruciato più di 25 miladie obbligato a evacuare centinaia di residenti. La linea ferroviaria ad alta velocità che collega Madrid con la Galizia è stata interrotta, dopo che alcuni treni sono stati costretti dalle fiamme a tornare indietro.anche in alcune zone in Navarra, dove nelle ultime ore sono state evacuate diverse località, in Catalogna, Aragona, ...

Pubblicità

soloversacexme : RT @Trash___Boy: La violenza delle parole di Giorgia Meloni in Spagna, le disgustose parole della Donazzan in Veneto, l'alleanza a Lucca co… - asessuato : RT @Trash___Boy: La violenza delle parole di Giorgia Meloni in Spagna, le disgustose parole della Donazzan in Veneto, l'alleanza a Lucca co… - Trash___Boy : La violenza delle parole di Giorgia Meloni in Spagna, le disgustose parole della Donazzan in Veneto, l'alleanza a L… - MelgerTina : @StefanoBerto83 @dianacalibana No. In Spagna per esempio da mesi conteggiano solo i + >60 anni e il tasso di positi… - boca_magic : RT @ESCitanews: Italia o Spagna, purché se magna! La lista degli artisti che passano da un mercato musicale all'altro è sempre più lunga. @… -