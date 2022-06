Spagna, Andalusia al voto per le regionali (Di domenica 19 giugno 2022) Seggi aperti fino alle 20 nella regione dell'Andalusia dove oggi si vota per le elezioni amministrative. Indetta in anticipo dal governatore uscente Juanma Moreno, che da inizio 2019 ha guidato una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Seggi aperti fino alle 20 nella regione dell'dove oggi si vota per le elezioni amministrative. Indetta in anticipo dal governatore uscente Juanma Moreno, che da inizio 2019 ha guidato una ...

Pubblicità

breveinutile : @ViaEmilia771 @Nonhocapito18 @Gnasainside CEE be'sono due in Spagna dove ne stanno costruendo anche altre. Però l'e… - iriseperiplo : ?? Viaggiare in Andalusia… La bellezza della sua capitale - Siviglia… Quale zona della Spagna vi piace??? (presso Se… - iriseperiplo : Viaggiare in Andalusia… La bellezza della sua capitale - Siviglia… Quale zona della Spagna vi piace??? @ Seville, S… - ultimora_pol : #Elezioni #Spagna #Regionali #Andalusia Affluenza ore 14 per provincia: #Córdoba: 39,1% (+7,39) #Jaén: 37,6% (+6,6… - ultimora_pol : #Elezioni #Spagna #Regionali #Andalusia Affluenza ore 14 34,25% (+4,33 rispetto al 2018) @ultimora_pol -