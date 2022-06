Pubblicità

AntonioAltieri5 : RT @corgiallorosso: #Roma, sogno #CristianoRonaldo: trattativa avviata - LupoASRoma : RT @corgiallorosso: #Roma, sogno #CristianoRonaldo: trattativa avviata - corgiallorosso : #Roma, sogno #CristianoRonaldo: trattativa avviata - davidedesario : Sogno Cristiano Ronaldo: la Roma ci prova, trattativa avviata #cr7 @OfficialASRoma #asroma - thedavideduro : RT @leggoit: Sogno Cristiano Ronaldo: la #Roma ci prova, trattativa avviata -

...solo ildi una notte di inizio estate. Dopo tanti mormorii e sussurri ora il colpo da cinema promesso dai Friedkin a Mourinho potrebbe anche diventare realtà. La Roma sta corteggiando...Ronaldo - Roma, perché l'affare si può fare e perchè l'affare CR7 è unCosa non facile, però la possibilità di lasciare i Red Devils è sul tavolo e i tifosi giallorossi sognano. ...Potrebbe non essere solo il sogno di una notte di inizio estate. Dopo tanti mormorii e sussurri ora il colpo da cinema promesso dai Friedkin a Mourinho potrebbe anche diventare realtà. La Roma sta ...Cristiano Ronaldo torna in Italia dopo l'esperienza alla Juventus CR7 è in uscita dal Manchesteter United (con cui ha segnato 24 gol in 37 presenze nell'ultima stagione) che il prossimo anno non gioc ...