Sofia Raffaeli all' AGI | Queste medaglie sono per l' Italia

(Di domenica 19 giugno 2022) AGI - "Dedicoa tutta l'molto soddisfatta anche se c'è ancora molto lavoro da fare.per l'ma anche per la mia famiglia, le mie allenatrici, la federazione e le Fiamme Oro". Così parlando con l'AGI,, la ginnastana che oggi ai Campionati europei di Tel Aviv in Israele è entrata nella storia.oltre ad aver scritto una delle pagine più belle della ginnastica ritmica azzurra, è entrata di diritto tra le grandi dello sportno per aver conquistato in poche ore ben tre, due d'oro al cerchi e clavette, e l'argento alla palla. Per la prima volta in 38 edizioni ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio… - LiaCapizzi : Prime volte. Storiche ???? Mai una italiana aveva vinto l'oro individuale agli Europei? Sofia Raffaeli (18anni) fa p… - Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI SCATENATA! ?????? Dopo l'oro al cerchio arriva anche l'oro alle clavette per l'azzurra agli Europei d… - bertolinipaola1 : RT @raffaellapaita: Nessuna come lei. Sofia #Raffaeli a soli 18 anni vince l’oro al Cerchio e l’oro alle Clavette agli #Europei di ginnasti… - Nady99_ : RT @LiaCapizzi: Prime volte. Storiche ???? Mai una italiana aveva vinto l'oro individuale agli Europei? Sofia Raffaeli (18anni) fa persino i… -

Olympics

Così parlando con l'AGI,, la ginnasta italiana che oggi ai Campionati europei di Tel Aviv in Israele è entrata nella storia .oltre ad aver scritto una delle pagine più belle ...Storica impresa pere per la ginnastica ritmica italiana., 18 anni, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In una mattina la ... Sofia Raffaeli: i passi da gigante della "Formica Atomica" nel mondo della ginnastica ritmica "Sono molto orgogliosa di aver raggiunto un altro primato storico per la ritmica azzurra salendo sul podio d'Europa non una ma ben tre volte. Non era mai successo prima d'ora". Sofia Raffaeli si gode ...La ginnasta italiana è entrata di diritto tra le grandi dello sport tricolore per aver conquistato in poche ore tre podi, due d'oro al cerchi e clavette, e l'argento alla palla, ai Campionati europei ...