Sky sul rinnovo di Italiano con la Fiorentina: accordo raggiunto nei minimi dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) Tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina è tornato il sereno. Stando a quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, infatti, tecnico e club avrebbero raggiunto l’accordo per il rinnovo da tutti i punti di vista. In settimana dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento e il relativo annuncio ufficiale. accordo raggiunto, adesso anche nei minimi dettagli, tra #Italiano e la @acfFiorentina per il rinnovo: in settimana firme e annuncio @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Tra Vincenzoe laè tornato il sereno. Stando a quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, infatti, tecnico e club avrebberol’per ilda tutti i punti di vista. In settimana dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento e il relativo annuncio ufficiale., adesso anche nei, tra #e la @acfper il: in settimana firme e annuncio @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2022 L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Sky sul rinnovo di Italiano con la Fiorentina: accordo raggiunto nei minimi dettagli Secondo quanto riferisce Di M… - sportli26181512 : Chelsea: dubbi su Dembelé, fiducia per Sterling. Per la difesa Koundé e Aké: I Blues si stanno muovendo sul mercato… - notchicca : RT @MicheleMassa20: Sto pensando intensamente ad attaccare F1TV e vedermi tutta la gara in onboard con Leclerc e tenere Sky sul tablet per… - fcolacchi : Sul 213 di sky roma feyenoord... ve la posso spoilerà? - pietromichi : @fisicoperaria @Tiarossi2 Si sì in generale so che viene riportato il lordo in Inghilterra, ma non ci credo mai nel… -