Siccità | Sala | “Usiamo l’acqua del Naviglio in Darsena per i campi milanesi”

MILANO – "Intorno a Milano si sviluppa un grande sistema agricolo e la Siccità lo sta mettendo a dura prova. Gli effetti dei cambiamenti climatici non li vediamo più solo nei documentari, sono nella nostra vita. E c'è ancora chi pensa che possiamo prendercela comoda! Intanto siamo costretti a intervenire per dare acqua ai nostri campi, se vogliamo salvare i raccolti. Ho dato disposizione di valutare la riduzione del livello dell'acqua del Naviglio nella Darsena per fornirla ai nostri agricoltori". E' quanto ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (foto). L'articolo L'Opinionista.

