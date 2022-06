Siccità, in settimana riunione governo su emergenza (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Una valutazione della situazione di emergenza causata dalla Siccità e possibili misure di intervento. Saranno questi i temi, secondo quanto s’apprende, di una riunione del governo che dovrebbe svolgersi in settimana. “A fronte di una crisi idrica la cui severità si appresta a superare quanto mai registrato dagli inizi del secolo scorso, chiediamo che venga dichiarato al più presto lo stato di emergenza nei territori interessati, tenuto conto del grave pregiudizio degli interessi nazionali”. E’ quanto chiesto dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi in merito alla grave Siccità che interessa la Penisola nel chiedere “l’intervento del sistema della Protezione civile per coordinare ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Una valutazione della situazione dicausata dallae possibili misure di intervento. Saranno questi i temi, secondo quanto s’apprende, di unadelche dovrebbe svolgersi in. “A fronte di una crisi idrica la cui severità si appresta a superare quanto mai registrato dagli inizi del secolo scorso, chiediamo che venga dichiarato al più presto lo stato dinei territori interessati, tenuto conto del grave pregiudizio degli interessi nazionali”. E’ quanto chiesto dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi in merito alla graveche interessa la Penisola nel chiedere “l’intervento del sistema della Protezione civile per coordinare ...

