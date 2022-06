"Siamo costretti a nasconderci, ma...": le sconvolgenti parole dell'unico italiano al Forum di Putin (Di domenica 19 giugno 2022) San Pietroburgo, nonostante la guerra, è tornata a ospitare il Forum economico internazionale (SPIEF). “Nuove opportunità in un nuovo mondo”, è lo slogan della 25esima edizione. Anche se il Cremlino si muove come se niente fosse è innegabile che dopo l'invasione dell'Ucraina, le sanzioni occidentali e l'addio di molte multinazionali dalla Federazione, l'atmosfera è cambiata. Se prima lo Spief era una sorta di Davos russa a cui accorrevano leader come Angela Merkel o Emmanuel Macron, quest'anno alcuni degli ospiti hanno addirittura cercato di mantenere nascosta la loro partecipazione: c'è chi ha chiesto di non essere identificato con i badge delle aziende per cui lavora per evitare di diventare bersaglio delle sanzioni e c'è chi ha pagato la quota di partecipazione (16.600 dollari) attraverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) San Pietroburgo, nonostante la guerra, è tornata a ospitare ileconomico internazionale (SPIEF). “Nuove opportunità in un nuovo mondo”, è lo slogana 25esima edizione. Anche se il Cremlino si muove come se niente fosse è innegabile che dopo l'invasione'Ucraina, le sanzioni occidentali e l'addio di molte multinazionali dalla Federazione, l'atmosfera è cambiata. Se prima lo Spief era una sorta di Davos russa a cui accorrevano leader come Angela Merkel o Emmanuel Macron, quest'anno alcuni degli ospiti hanno addirittura cercato di mantenere nascosta la loro partecipazione: c'è chi ha chiesto di non essere identificato con i badgee aziende per cui lavora per evitare di diventare bersaglioe sanzioni e c'è chi ha pagato la quota di partecipazione (16.600 dollari) attraverso ...

