Shakira e Piquè | l’indiscrezione clamorosa | «Nessun tradimento | erano una coppia aperta»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 19 giugno 2022) La separazione di una delle coppie più glamour del mondo del calcio continua a far parlare e discutere.non stanno più insieme dopo più di 10 anni di relazione e due figli. E in Spagna il gossip continua a lavorare per trovare altri dettagli di una vicenda che ogni giorno si arricchisce di nuove curiosità. Ma la nuova indiscrezione che arriva dalla penisola iberica lascia tutti senza parole: «una». L’Italia in inverno ha già avuto a che fare con unache professava «l’amore libero» e adesso sembra toccare agli spagnoli. Dopo il triangolo amoroso di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, in Italia si è sdoganato un argomento tabù che adesso anche gli amici spagnoli stanno ...