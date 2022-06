Sexy a 53 anni | il sondaggio parla chiaro | Tanti esempi in Italia | dalla Bellucci a Favino

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 19 giugno 2022) Sonossime le star e non che arrivati ai 50sembrano non dimostrarli. Sembra che anche i diretti interessati si sentano più giovani: lo ha confermato un. Secondo quando riportato dal ‘Daily Mail’, la conclusione è frutto di uno studio condotto sul servizio di incontri per over 50 ‘Ourtime’. Dallo studio è risultato molto palese il fatto che il 41% degli over 50 si sentano più a loro agio con sé stessi e con gli altri rispetto a quando erano più giovani. Pero il 18% degli over 50 ritiene che un appuntamento a quest’età è molto più eccitante e interessante rispetto a quelli avuti da giovani; probabilmente perché più della metà -il 53%- hanno rivelato di sapere cosa vogliono davvero in una relazione e perché il 40% si sente molto più a suo agio con il proprio corpo e ...