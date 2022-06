Serie A: Matic, primo rinforzo per la Roma di Mourinho (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-14 15:46:07 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: la Roma ha annunciato martedì l’ingaggio del 33enne centrocampista serbo Nemanja Maticche arriva al club come free agent per una stagione, fino a giugno 2023. Matic sbarca a Roma come primo booster estivo per la squadra guidata dal portoghese Jos Mourinho, campione della Conference League. Mourinho e Matic hanno già coinciso nel club precedente del serbo, il Man Utd Inglese, e il centrocampo è stato un espresso desiderio del tecnico portoghese per il centrocampo Romano. “Sono felice e onorato di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con i ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-14 15:46:07 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: laha annunciato martedì l’ingaggio del 33enne centrocampista serbo Nemanjache arriva al club come free agent per una stagione, fino a giugno 2023.sbarca acomebooster estivo per la squadra guidata dal portoghese Jos, campione della Conference League.hanno già coinciso nel club precedente del serbo, il Man Utd Inglese, e il centrocampo è stato un espresso desiderio del tecnico portoghese per il centrocampono. “Sono felice e onorato di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con i ...

